Втрати Росії значні, але поки не критичні - розвідка [ Редагувати ]
Втрати російських військ через вторгнення в Україну значні, але поки що не критичні для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс. Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
У російській армії є проблеми з комплектуванням бойових підрозділів, відчувається брак дефіцитних спеціальностей - механіки-водії та навідників гармат.
У пунктах постійної дислокації противника не вистачає особового складу, який би сформував батальйон чи батальйоно-тактичну групу. Тепер їх формують з різних частин.
Мобілізація в Росії проходить приховано. Зараз задіюють Бойовий армійський резерв країни - російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт.
Другий спосіб мобілізації у Росії - формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях. Чисельність одного батальйону - 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні.
Відповідаючи на запитання, коли й за яких умов може закінчитися війна, Скібіцький заявив, що війна може закінчитися лише перемогою України.
Ми не виключаємо, що Росія може брати якісь оперативні паузи і робитиме все можливе, щоб посадити Україну за стіл переговорів. Противник намагатиметься "вирішити проблему" окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров напередодні заявив про "розширення географії" війни проти України.
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