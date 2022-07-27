До Землі на величезній швидкості наближаються астероїди великих розмірів - космічні брили наблизяться до нашої планети на мінімальну відстань найближчими днями на цьому тижні.

Про це передали на сайті NASA.

Йдеться про групу астероїдів, яким вчені дали назви 2022 ML3, 2022 OY, 2022 OG1, 2016 CZ31 і 2022 NU1.

Розміри перших двох, за даними фахівців, приблизно як в автобуса (12 метрів) і пасажирського літака (29 метрів). Вони пролітають повз Землю на відстані 9,2 мільйона кілометрів і 3,63 мільйона кілометрів відповідно прямо 26 липня.

А ось наступні "кам'яні космічні мандрівники", які будуть побільше - як багатоповерхівка (122 метри) і повітряний лайнер (43 метри) - промчать повз нашу планету, наблизившись до нас максимально на 2,8 мільйона кілометрів і 4,71 мільйона кілометрів. Очікувана дата - 29 липня.

30 липня очікується проліт ще одного астероїда, розміром понад 280 метрів. Брила зможе наблизитися до Землі лише на майже 7 мільйонів кілометрів.

За даними науковців, швидкість польоту астероїда в 17 разів перевищує швидкість кулі.