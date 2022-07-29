DHL Express з вересня припинить доставку вантажів по Росії [ Редагувати ]
Група Deutsche Post DHL з 1 вересня припинить надавати послуги з експрес-доставки вантажів і документів по Росії. Про це повідомила прес-служба компанії.
Документи та вантажі, прийняті до 31 серпня, будуть доставлені. Доставка з Росії за кордон працюватиме, як і раніше.
Компанія пояснила рішення "суттєвими технічними складнощами, пов'язаними з функціонуванням інформаційних систем та інфраструктури, глобальної операційної структури, а також законодавчими обмеженнями".
Російський власник DHL Express не матиме доступу до інформаційної мережі глобальної компанії, яка забезпечує автоматизацію процесів доставки всередині Росії.
"Це означає неможливість для клієнтів створити або розмістити нові заявки на доставку документів і вантажів по Росії в глобальній інформаційній системі DHL Express", - йдеться в заяві компанії.
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