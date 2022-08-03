В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення росії йде судно за експортним зерном. Про це в Telegram повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" (Одеська обл. – УНІАН) йде турецький балкер OSPREYS під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном.