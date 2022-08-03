В Україну впреше за час війни пливе судно за експортним зерном [ Редагувати ]
В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення росії йде судно за експортним зерном. Про це в Telegram повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" (Одеська обл. – УНІАН) йде турецький балкер OSPREYS під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном.
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