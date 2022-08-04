У лісі Київської області затримано групу чоловіків, які підозрюють, що це ворожа ДРГ. Про це повідомляється у Telegram.

Так, бійці спецпідрозділу, які відстежують диверсійно-розвідувальні групи ворогів, у лісовій частині Бучанської громади затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, чим вони займались.