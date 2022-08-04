Для українських біженців статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу буде діяти мінімум до весни 2024 року.

Про це повідомляє віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телемарафону.

За її словами, країни ЄС вже переходять на більш довгострокові стратегії для захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

"Ми з нею спланували кілька моментів, що разом з Євросоюзом ми будемо створювати умови, щоб наші громадяни мали доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування. Європейська комісія допомагатиме нам з фінансуванням цих потреб. Також ми зафіксували дуже важливий момент про те, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум", - зазначила Стефанішина.