Японія надасть Україні дрони-розвідники та вантажівки [ Редагувати ]
Японія надасть Україні десяток безпілотників з камерами спостереження, щоб допомогти відбити російську агресію. Про це повідомляє Japan Today з посиланням на міністерство оборони країни.
Токіо також надасть Україні кілька вантажівок для перевезення особового складу та продовольства. Про точну кількість дронів і машин не повідомляється.
У червні Японія поставила майже 30 безпілотників-розвідників, які, за словами офіційних осіб, не є оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.
Японія також надасть Україні кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.
Допомога, яка надходить на прохання Києва, надійде у середині серпня.
Після початку російського збройного вторгнення 24 лютого Японія поставила в Україну кілька партій оборонного спорядження, зокрема бронежилетів, захисних масок і костюми хімічного захисту.
Японія не надсилала до України жодної летальної зброї.
Нагадаємо, що Японія запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема заборонила постачати до РФ вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери.
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