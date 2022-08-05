Японія надасть Україні десяток безпілотників з камерами спостереження, щоб допомогти відбити російську агресію. Про це повідомляє Japan Today з посиланням на міністерство оборони країни.

Токіо також надасть Україні кілька вантажівок для перевезення особового складу та продовольства. Про точну кількість дронів і машин не повідомляється.

У червні Японія поставила майже 30 безпілотників-розвідників, які, за словами офіційних осіб, не є оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.

Японія також надасть Україні кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.

Допомога, яка надходить на прохання Києва, надійде у середині серпня.

Після початку російського збройного вторгнення 24 лютого Японія поставила в Україну кілька партій оборонного спорядження, зокрема бронежилетів, захисних масок і костюми хімічного захисту.

Японія не надсилала до України жодної летальної зброї.

Нагадаємо, що Японія запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема заборонила постачати до РФ вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери.