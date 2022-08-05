Ціни на АЗС: скільки коштує паливо в Україні [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
Станом на п'ятницю, 5 серпня, роздрібні ціни на бензин в Україні у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Автогаз і дизельне паливо подешевшали.
Середні роздрібні ціни:
- на бензин А-95 становлять 49,95 гривень за літр (-0,00 гривень),
- на дизельне паливо - 54,30 гривень за літр (-0,04 гривень),
- на автогаз - 28,25 гривень за літр (-0,15 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
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