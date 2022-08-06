Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про те, що загроза застосування ядерної зброї все більше набирає обертів. Про це він сказав під час виступу в Японії.

Світ має назавжди відмовитися від цього виду озброєння. З таким закликом він виступив під час промови з нагоди 77-і річниці ядерного бомбардування Хіросіми.

Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею.

Генсек ООН підкреслив, що нові перегони озброєнь все більше набирають обертів, світові лідери збільшують запаси ядерної зброї вартістю сотні мільярдів доларів і зараз майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в арсеналах по всьому світу.

Він заявив, що ядерна зброя має бути "назавжди стерта з лиця землі".