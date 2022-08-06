Гра із зарядженою рушницею: в ООН попередили про загрозу ядерної війни [ Редагувати ]
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про те, що загроза застосування ядерної зброї все більше набирає обертів. Про це він сказав під час виступу в Японії.
Світ має назавжди відмовитися від цього виду озброєння. З таким закликом він виступив під час промови з нагоди 77-і річниці ядерного бомбардування Хіросіми.
Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею.
Генсек ООН підкреслив, що нові перегони озброєнь все більше набирають обертів, світові лідери збільшують запаси ядерної зброї вартістю сотні мільярдів доларів і зараз майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в арсеналах по всьому світу.
Він заявив, що ядерна зброя має бути "назавжди стерта з лиця землі".
Країни, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов’язання "не використовувати її першими" та запевнити інші держави, що вони не використовуватимуть або не погрожуватимуть застосувати ядерну зброю проти них.
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