Появу камінців у нирках може спровокувати надмірне споживання в їжу кислої зелені, на зразок щавлю або шпинату, алкоголю, кави та солі. Про це попереджають лікарі-дієтологи, пише видання En Son Haber.

ТОП-5 продуктів, які шкодять ниркам

Сіль. Багато солі зношує нирки. Її потрібно замінити на корисні спеції. Багато солі міститься у перероблених продуктах і напівфабрикатах. Їх також слід виключити.

Багато солі зношує нирки. Її потрібно замінити на корисні спеції. Багато солі міститься у перероблених продуктах і напівфабрикатах. Їх також слід виключити. Молоко. Цей продукт є корисним для організму, але в обмеженій кількості. Надмірне вживання шкодить ниркам. У молоці міститься фосфор. Він доводить життєво важливий орган до стресового стану.

Цей продукт є корисним для організму, але в обмеженій кількості. Надмірне вживання шкодить ниркам. У молоці міститься фосфор. Він доводить життєво важливий орган до стресового стану. Банани. У бананах міститься калій. Цю речовину не можна назвати підходящим продуктом для тих, хто стежить за здоров'ям.

У бананах міститься калій. Цю речовину не можна назвати підходящим продуктом для тих, хто стежить за здоров'ям. Апельсини. Цитрусові багаті на вітамін С. Однак у них теж багато калію. Якщо його не виводити з крові можна сильно нашкодити організму.

Цитрусові багаті на вітамін С. Однак у них теж багато калію. Якщо його не виводити з крові можна сильно нашкодити організму. Червоне м'ясо. М'ясо теж втомлює нирки. Білок тваринного походження погано засвоюється. Нирки витрачають більше енергії, щоб вивести продукт. Якщо переборщити з червоним м'ясом, можна догратися до діалізу.

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Найпростіший спосіб профілактики утворення каменів у нирках - пити достатньо рідини. Найкраще - воду з лимоном.

Цей напій запобігає утворенню каменів у нирках, оскільки солі лимонної кислоти допомагають виводити кальцій з організму. Склянку лимонної води потрібно випивати за 30-40 хвилин до їди.