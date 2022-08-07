Контррозвідники Служби безпеки продовжують знищувати ворога та його техніку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, в мережі було опубліковано відео роботи ударного дрона по окупантах.

За інформацією відомства, лише за минулий тиждень контррозвідники спільно з бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки рф.