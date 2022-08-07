Роботу ударних дронів по окупантах показали на відео [ Редагувати ]
Контррозвідники Служби безпеки продовжують знищувати ворога та його техніку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Так, в мережі було опубліковано відео роботи ударного дрона по окупантах.
За інформацією відомства, лише за минулий тиждень контррозвідники спільно з бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки рф.
Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі.
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