Вони схожі на зомбі, які носять футболки зі свастикою нашого часу - літерою "Z". І бездумно повторюють фрази з телевізора. А ще голосно кричать про те, що готові вмирати заради свого бункерного фюрера і підтримують вбивства мирних українців! Портрет "зет-патріота" - склала Ніна Коломієць.

россия, россия! Это наша страна, богатая!

Розкіш і велич могутньої імперії! В інтернеті росіяни демонструють, як вони люблять свою вітчизну і на що готові заради неї…

За родину! За мать! За отца! За советы!

Росіяни всюди, де тільки можуть, ліплять свою власну свастику - літеру "Z". Гордо називаючи патріотизмом те, що весь цивілізований світ вважає збоченням.

Артем Зелений, фахівець із Public Relations:

Люди, які підтримують військовий конфлікт в Україні, вони абсолютно віддані російській пропаганді та вважають, що так демонструється велич і значимість цієї країни, а відповідно і мене, мене, якого, можливо, неуспішного в житті, людини, яка змушена купувати продукти по акціях або ходити в туалет на вулиці, разом з тим я можу пишатися ракетами, танками, телевізійною картинкою.

І така сліпа любов до вітчизни - виношується з дитинства й передається з покоління в покоління. Померти за росію - "за парєбріком" готують мало не з пелюшок.

А на земле всей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой - дядя вова, мы с тобой!

Молодь на камеру радо зізнається в любові бункерному діду.

Мы русские, мы вместе, владимир владимирович, мы с вами.

За державу росіянам болить від народження і до смерті. Пенсіонерки з "загонів путіна", яким і самим би не завадила фінансова і вочевидь медична допомога, - і ті кидаються в інформаційний бій з уявним ворогом!

Мы, отряды путина, не можем больше терпеть. Что ж ты сделал, Байден! Боже мой, то ты залезешь на самолет и не вылезешь, то не знаешь, с какой ты женой живешь, как ее зовут ты не знаешь, и вдруг ты замахнулся на нашего путина! Ты даже не имеешь права слово это произносить, мы тебе запрещаем!

Артем Зелений, фахівець із Public Relations:

Оця маса ідіотів, я б не назвав патріотами, тому що патріотизму властива все-таки повага до себе. Відповідно, це все ж таки такі істероїдні ідіоти, які насправді не мають практики нормального життя. І вони хочуть бути корисними і значимими. Держава дає їм можливість проявляти такий життєвий ідіотизм у такій формі. Десь вона дає можливість ходити на карнавали, десь подорожувати, а в росії спосіб прожити другу частину життя яскраво - це піддатися істерії, побудованій на величі твоєї країни.

На якусь мить може здатися, що справжній патріот росії - завжди готовий, ризикувати життям, захищаючи рідну землю!

Ось двоє чоловіків, які, схоже, добряче хильнули за велич своєї держави, пішли воювати… з дорожніми знаками! Бо кольору вони - жовто-блакитного!

Мы за россию! Мы за россию!

Боооже, яке кончене!

Та коли справа доходить до реальних дій - більшість російських патріотів воліють лишитися у диванних військах!

Ты патриот? - Да. - На что ты готов ради своей страны? - Пойти воевать. - А можно тебя тогда попросить оставить свою фамилию. Это патриотический список и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых… - Не, не хочу. - Почему? - А зачем мне это?

Це опитування провели на вулицях російських міст. Патріоти - які на словах ладні на все заради своєї країни - щойно запахло смаженим, накивають п'ятами!

На что готов ради страны? - Умереть. Не, ну на такое я еще не готов пока что. - Почему? - Страшно. Я еще молодой пока что. - На что готовы ради своей страны? - На все, как деды наши. На смерть, наверное. - На смерть готовы? Это на патриотизм (уходит). - Вы патриот? - Конечно. - На что вы готовы ради своей страны? - На все. - У нас есть патриотический список, в случае всеобщей мобилизации. Подождите, мужчина!

Ті, хто втекти від воєнкома не встиг, тепер - зірки пропаганда-тб.

Нас ждет огонь смертельный...

Ось цей хлопчина у лікарняній палаті, втратив ногу на фронті, але знову рветься в бій!

Ампутировали ступню. Но это нормально! Стану в строй в рядах вооруженных сил, дальше буду служить.

А цьому герою оркостана медальку за війну проти українців допомагають обмити друзі по чарці, бо сам винуватець свята з війни приїхав без рук! Та за втраченими кінцівками, каже, не сумує!

Несмотря на то, что со мной такая ситуация случилась, у кого-то еще хуже, я хочу сказать, что нет смысла унывать.

Артем Зелений, фахівець із Public Relations:

Вмирати на український фронт відправляють або людей із соціальних низів, з регіонів, окраїн, де немає соцліфтів крім як військові сили, або відправляють підневольних - вчителів, лікарів, злочинців із в'язниць, або ж обіцяють гроші.

І ось - яскравий доказ тому, що людина сповна розуму вбивати мирне населення та рівняти з землею цілі міста, не піде! Цей натовп зеків у дворі Адигейської колонії - без п'яти хвилин новобранці!

Все едут то ли красть, то ли воевать...

Рецидивіст, п'яниця і нероба. Істота, у якої вітер у голові та в кишенях - такий він портрет справжнього російського патріота.

Ніна Коломієць, кореспондентка: