Криворізькі умільці виготовляють маневрові багі для фронту [ Редагувати ]
Бойові багі, аналогів яких немає в Україні. Та й за кордоном таких точно не знайдеш. Вони маневрені й надлегкі. І виготовляють їх криворізькі умільці. Понад два десятки таких машин - вже випробувані нашими армійцями на полі бою. А от як їх виготовляють - бачила Олена Мендалюк.
Звісно, так маневрено та з легкістю поїде далеко не кожен багі. Лише ті, які роблять криворізькі умільці.
Її головна задача це рухатись бездоріжжям. Долати перешкоди, долати ями, і вивозити там, де звичайна автівка буде стояти.
А роблять ці потужні автівки ось в цій майстерні. Зазираємо за куліси... Робота - кипить. Чоловіки готують чергову партію для наших захисників. Серце машини - двигун - зняли з жигулів. Перед встановленням капітально ремонтують. А ще …
Віталій Бризгалов, розробник:
Встановлюємо додатково системи, які дозволяють йому покращити свої характеристики. Встановлюємо електричний бензонасос, електронне запалювання і це дозволяє йому працювати на рівні тих самих імпортних аналогів.
Криворізькі умільці передбачили навіть місце для кулемета.
Саме в цій автівці ось такий кронштейн. Дозволяє встановити кулемет і працювати необмежено. Дозволяє любі кути нахилу. Стрілець знаходиться на цій полиці й може працювати в любий бік.
Кожен багі - унікальний, розповідають автомайстри. Українські захисники замовляють автівку під різні завдання. Комусь потрібен кулемет, комусь більше посадкових місць, а комусь і додаткове кріплення для серйознішого озброєння. Завдяки винахідливості цих чоловіків кожне побажання виконується. А напакувати додатковим устаткуванням - дозволяє надлегка вага та сталевий каркас.
Дмитро Бондаренко, автомеханік:
Каракас у нас особливий. Він розрахований для більшої міцності зроблений з труби, вона діаметром 2,5 дюйми. Товщина 3 мм. З Двигуном 1,5, який розрахований на 2,5 тони. У нас каркас і вся зборка, маса автомобіля виходить десь 750 кг. Дуже великий запас міцності. Хлопці можуть грузити сюди "Джавеліни", "Стугни".
А ще ці багі дешевші за імпортні. Збірка одного з базовим комплектуванням коштує 90 тисяч гривень. От тільки зараз відчувається брак запчастин. Виготовлення спеціальної гуми вже налагодили. З постачанням іншого - проблеми вирішують.
Андрій Коровіт, інженер-конструктор:
Вообще мы машину переделовали раза три. Особенно ходовую часть. Начинали с ВАЗовских стоек, они подоражали и перестали выпускать. Перешли на ЗАЗовские, они подорожали и их не стало сейчас. Может быть попробуем еще раз перебрать ходовую, другого выхода нет.
Вже два десятки багі від криворізьких майстрів виконують бойові завдання. І вже показали на полі бою свою маневреність та міцність.
Хлопці, тримайтесь. Робимо все аби наблизити перемогу.
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Всі багі роблять з повнопривідних японських позашляховиків. Одна з основних умов - висока ремонтна придатність та простота в експлуатації. Після того як автівку зібрали, обов'язково проводять випробування.
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