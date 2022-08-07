У Рівному художниця з Києва створює найдовший у місті патріотичний мурал. На паркані завдовжки сто п'ятнадцять метрів Тетяна Журавель малює історію війни. На кожній окремій секції мисткиня зображує ключові події країни від початку цієї війни - та її символи. Це і пес Патрон, і привид Києва, і руський корабель і українська "Мрія". Загалом має бути сорок повноцінних картин. Мурал вже бачили мої колеги. Зараз і вам покажуть.

На даний час я малюю привида Києва. І це супергерой для України.

Художниця з Києва Тетяна Журавель розписує паркан в одному з мікрорайонів Рівного. Його довжина - 115 метрів. На кожній окремій секції - історія, яка трапилася під час війни.

На цих блоках я прям одну історію вмістила на два блоки - це жінка, яка дрона збиває банкою з огірочками. Але я тут, якщо приглянутись, тут жінка - це Україна - в традиційні українські прапори кольору вона одягнена, банка з огірочками - це в образі ЗСУ я зобразила і дрон. І звісно ж улюбленець усіх - це Патрончик.

А ще "Калуш", козак з "Джавеліном", руській корабель, бойові гуси, українська "Мрія". Загалом, за задумом мисткині має бути понад три десятки окремих патріотичних сюжетів.

Тетяна Журавель, художниця з Києва:

Я вирішила створити на цій стіні історію війни. Знаєте і вибираю самі добрі, самі цікаві історії, які траплялися. Я стараюсь знаєте поменше зображати там зброї, чогось такого. Той самий Патрончик - це символ війни, але які він добрі емоції викликає. Я на папері не написала жодного ескізу.

Усі сюжети об'єднує одна деталь, яка присутня на всіх роботах - це традиційний український орнамент. Художниця творить у стилі самчиківського розпису.

Він дуже класно вписується і лягає на цій стіні. Він яскравий, він дуже приваблює людей. До кожного образу я підбираю квіти не просто так. Наприклад, до цієї картини я вибрала маки.

Люди, які проходять повз мурал, часто зупиняються і захоплюються малюнками. До того, кажуть, тут була сіра непримітна стіна. А тепер яскрава й кольорова.

Фаїна і Лариса, жительки Рівного:

Файна. Дуже гарно, дуже приємно дивиться. Молодці, вопше умнічки. Аж веселіше йти тут. Згадую, що там робиться на війні, то тут хоч якась віддушина, якась відрада є. - Я оце йду і оце творіння весь час дивлюсь - душа трошки відпочиває від втоми, від тих тривог.

Малює Тетяна щодня ось уже місяць. Починає роботу з сьомої ранку і до пізнього вечора. Головне каже, мати пензлі, натхнення, хороший настрій та, звичайно, спеціальні фарби, яким не страшні ані сонце, ані дощ.

Тетяна Журавель, художниця з Києва:

Я думаю десь вже точно понад десять літрів кольорової фарби пішло. І от точно хочу сказати десь 170 літрів тільки пішло, щоб побілити стіну. Це дуже багато насправді, але ще стіна незавершена, тому, я думаю, ще десь до семи літрів кольорової фарби піде.

Тетяна за фахом технолог. Мистецтво, каже, прийшло до неї саме - жодної художньої освіти дівчина не має. У столиці малювала кілька муралів. Але цей у Рівному її перший - воєнний.

До мене люди підходять і говорять - як круто, що ти береш і робиш це яскравими фарбами, тому що зараз всі більшість все зображують в таких темних кольорах. Я завжди говорю ніколи нічого не буває вічним. Все закінчується - і війна закінчиться і все буде добре. За темними часами йдуть світлі часи.

Художниця вже відтворила більшу частину задуманого. Попереду ще Чорнобаївка, Маріуполь та ще з десяток історій. Насамкінець увесь мурал хоче прикрасити ще й намальованою українською вишивкою.