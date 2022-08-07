На Донбасі точаться запеклі бої - Генштаб [ Редагувати ]
Російська війська штурмують позиції ЗСУ біля Вірнопілля (Слов’янськ), поблизу Верхньокам’янського (Краматорськ), під Бахмутом та Авдіївкою. Поблизу Пісок, Авдіївки та Кодеми (Бахмут) триває бій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 серпня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог провів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.
- На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад.
- Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.
- На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік Спірного.
- Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.
- Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена.
- Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку загарбники здійснювали обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.
- Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське. Вів наступальні бої біля Благодатного, успіху не мав, відійшов.
Нагадаємо, що за словами Арестовича, фронт від Авдіївки до Мар'їнки росіяни віддали "ЛДНР".
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