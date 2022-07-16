У "Баварії" підтвердили, що Левандовський перейде до "Барселони" [ Редагувати ]
Генеральний директор мюнхенської "Баварії" Олівер Кан підтвердив принципову угоду з "Барселоною" про перехід до іспанського клубу польського форварда німців Роберта Левандовського. Його слова наводить Twitter iMiaSanMia.
Ми досягли угоди із "Барселоною". Поки що тільки в усній формі, документи ще не підписані.
Моя робота полягає виключно в тому, щоб завжди добиватися найкращого для "Баварії". Ми вважали, що краще дозволити Роберту піти.
"Барселона» запропонувала суму, яка робить продаж Левандовськи абсолютно розумною для нас. Крім того, останнім часом ми дуже успішні на трансферному ринку та підписали гравця світового рівня Садіо Мане.
30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Він уже тричі спізнився на тренування свого клубу перед стартом сезону.
Контракт польського форварда з "Баварією" розраховано до літа 2023 року. Раніше голова Польської футбольної спілки (PZPN) Збігнєв Бонек повідомив, що Роберт Левандовський перейде до "Барселони".
У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.
Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
по темі
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив продовжити ігрову кар'єру в еміратському "Аль-Айні"
Колишній футболіст "Динамо" (Київ) Сергій Баланчук, який захищав Батьківщину в складі Збройних Сил України, загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом на Донеччині
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляції російського футбольного союзу та низки команд із росії на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій
Донецький "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич
На Всесвітніх іграх-2022, які проходять в американському Бірмінгемі, український спортсмен Богдан Колмаков здобув золоту медаль у дебютній для цього турніру дисципліні - паркурі. Колмаков показав найкращий результат у дисципліні "проходження на швидкість" - 20,75 секунди