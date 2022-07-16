Генеральний директор мюнхенської "Баварії" Олівер Кан підтвердив принципову угоду з "Барселоною" про перехід до іспанського клубу польського форварда німців Роберта Левандовського. Його слова наводить Twitter iMiaSanMia.

Ми досягли угоди із "Барселоною". Поки що тільки в усній формі, документи ще не підписані. Моя робота полягає виключно в тому, щоб завжди добиватися найкращого для "Баварії". Ми вважали, що краще дозволити Роберту піти. "Барселона» запропонувала суму, яка робить продаж Левандовськи абсолютно розумною для нас. Крім того, останнім часом ми дуже успішні на трансферному ринку та підписали гравця світового рівня Садіо Мане.

30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Він уже тричі спізнився на тренування свого клубу перед стартом сезону.

Контракт польського форварда з "Баварією" розраховано до літа 2023 року. Раніше голова Польської футбольної спілки (PZPN) Збігнєв Бонек повідомив, що Роберт Левандовський перейде до "Барселони".

У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.

Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.