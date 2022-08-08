Ініціатива #NoScar: поранені українці можуть зробити безкоштовну естетичну корекцію зовнішності [ Редагувати ]
Без шрамів! Українці, що отримали поранення під час війни, мають змогу зробити естетичну корекцію зовнішності цілком безкоштовно! Вже понад 40 пластичних хірургів долучилися до ініціативи #NoScar, погоджуючись допомагати людям позбавлятися шрамів, рубців на обличчі та тілі.
Поранені під час запеклих боїв солдати. Травмовані мирні жителі міст і сіл, що потрапили під ворожий обстріл. Від початку війни допомога медиків знадобилася десяткам тисяч людей. Після лікування на тілах людей залишаються сліди - шрами та рубці, які до кінця життя нагадуватимуть про війну.
Юлія, волонтер:
І коли ми виїжджали, вони почали обстрілювати, уже коли ми вигружалися, а потім вже коли ми виїжджали прям з селища, вони накрили нас.
Інтерв'ю з нашою героїнею ми пишемо телефоном. Її обличчя - все у шрамах, і вона не хоче його показувати. Юлія - волонтерка з Житомирщини. Усі 8 років війни допомагає військовим і мирному населенню: везе до прифронтових населених пунктів їжу, медикаменти на найнеобхідніші речі. Згадує той день, коли приїхала у селище, де люди роками живуть під постійними обстрілами.
Юлія, волонтер:
І ми вирішили зробити їм свято, привезли продукти харчування. Зі мною був водій, у водія була поранена рука, нас спасло те, що основний удар був у стойку машини і порозліталися по нас осколки, такі великі осколки, і ці осколки побили машину, побили все в машині, побили нас.
Волонтерка опинилася на операційному столі - медикам треба було терміново рятувати її життя. Про естетику тоді ніхто взагалі не думав.
Юлія, волонтер:
В мене просто роздроблена кістка і вона неправильно зрослася. А чому вона не складалась, тому що трирічний нерв буквально поряд і ніхто не ліз, щоб не перекосило обличчя.
Після лікування Юлія не впізнала свого обличчя. А тому, дізнавшись від друзів, що пластичні хірурги в умовах війни роблять безкоштовні операції постраждалим від війни українцям, - того ж дня відправила запит. За кілька днів була консультація у лікаря, а згодом - і операція. Хірург, який прибирав шрами з обличчя Юлії, каже - до кінцевого результату ще далеко.
Павло Федорук - пластичний хірург:
Ми виконали операцію комбіновану, перенесення жирових пакетів в тканини, зміщення, для того, щоб залагодити оці візуальні рубцеві зміни на обличчі, велика операція, зараз вона у процесі реабілітації, тільки-но ми зняли шви, ще присутні набряки, синці, ну і будемо чекати кінцевий результат, це місяць два три після таких операцій
Ідея об'єднати пластичних хірургів задля допомоги постраждалим від війни належить керівникам міжнародної компанії з виробництва силіконових імплантів. За допомогою до хірургів, що приєдналися до ініціативи #NoScar, звернулися вже близько 150-ти пацієнтів, 20-тьом - вже зробили операції.
Марія Андрієнко - менеджер компанії з виробництва імплантів:
Така різниця між запитами і проведеними консультаціями полягає у тому, що необхідно вичекати час, щоб і клітини відновилися, щоб шкіра відновилася та заспокоїлася, щоб повністю рани загоїлися. На це може піти інколи і півроку, інколи навіть і більше. Ми звичайно розуміємо, що найбільша кількість запитів буде саме надходити вже після закінчення війни.
Ініціатори волонтерського руху "Без шрамів" переконані - роблять дещо більше, ніж просто повернення гладкої шкіри постраждалим від війни. Це ще й важливий психологічний фактор. Адже позбуваючись зовнішніх шрамів, людина загоює і душевні рани, знову відчуваючи впевненість у собі та любов до себе.
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