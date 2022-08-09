У Німеччині, як і в більшості країн світу, у вас є вибір: укласти контракт на телефонний зв'язок або просто придбати передплачену SIM-карту. Розберемося на основі матеріалів новинного сайту про Німеччину.

Багато операторів мобільного зв'язку сьогодні також пропонують гнучкі тарифні плани, в рамках яких клієнти, регулярно поповнюють баланс SIM-карти, отримують безкоштовний інтернет, SMS і дзвінки.

Мобільний зв'язок в Німеччині: основні провайдери

O2;

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Vodafone;

Smartmobil.de;

Telekom;

Lebara;

BILDconnect;

freenetmobile;

Blau.

Якщо ви не впевнені, яка компанія мобільного зв'язку вам підходить, перш за все дізнайтеся, що входить в пакет пропозиції і яка його вартість. Ціна на різні пакети мобільного зв'язку в різних федеральних землях і містах може відрізнятися. Наприклад, в Мюнхені ціни можуть відрізнятися від Берліну.

Договори на мобільний зв'язок в Німеччині

Варто зазначити, що договори на мобільний зв'язок у Німеччині, на відміну від багатьох інших країн ЄС, як правило, відносно негнучкі. Зазвичай вони укладаються мінімум на 24 місяці і часто містять пункт, що дозволяє автоматично продовжувати їх. Це відбувається як тільки закінчується термін дії початкового договору. Якщо ви захочете розірвати договір достроково, з вас візьмуть велику плату.

Що краще: укласти договір або купити SIM-карту з передоплатою

Це залежить від того, як довго ви пробуватимете в Німеччині. Договори на мобільний зв'язок відносно прості і забезпечують душевний спокій — вам не доведеться турбуватися про поповнення балансу.

Придбати SIM-карту з передоплатою має сенс, якщо ви не впевнені в тому, як довго пробудете в Німеччині. Це допоможе уникнути додаткових витрат у майбутньому. Головна перевага передплачених SIM-карт - їх гнучкість. Ви не прив'язані до договору і можете виїхати, коли захочете.

Як отримати німецьку SIM-карту і номер

Якщо ви хочете укласти договір на мобільний зв'язок або придбати передплачену SIM-карту, то повинні надати дійсне посвідчення особи і підтвердження адреси.

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