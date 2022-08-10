Під Запоріжжям нацгвардієць збив "Іглою" ворожий Су-25 [ Редагувати ]
На Запорізькому напрямку боєць Національної гвардії України збив російський штурмовий літак Су-25. Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "ІГЛА" по літаку Су-25.
Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена.
Командування Нацгвардії виклала відео знищення ворожого штурмовика.
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили знищення 9 російських літаків в Криму.
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