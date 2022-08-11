На Донеччині загарбники обстрілюють населені пункти з усіх видів наявної зброї. Напередодні касетними боєприпасами вдарили по центру Бахмута. А в Краматорську поцілили в приватний сектор.

Гаряче нині по всій лінії фронту. Огляд минулої доби з Донбасу дивіться далі.

Окупований з 2014- го Антрацит. Звідси орки буквально вигрібають залишки чоловіків призовного віку. Щоб мобілізувати до армії так званої ЛНР.

А жителів окупованих віднедавна міст Луганщини рашисти занурили у "руськомір'є". І чомусь називають це покращенням.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Сєвєродонецьк до прикладу, замість сучасних мерседесів,я вже говорив - приїхали уазіки російські. Жителі міста замість центрального водопостачання отримали "помивочниє", які ставлять десь в якихось наметах. З ліками - проблема. Тому що ті ліки, які використовують окупанти, це ж російські виробники. А це, краще мені здається, крейди наїстися…

Навряд чи люди на понівечених територіях дочекаються і тепла.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Що стосується підготовки до опалювального періоду, ну, ніякої підготовки немає…. Більш того, ми вже чуємо заяви окупантів про те , що певні міста навіть немає сенсу відновлювати. Чудове покращення від русні. Спочатку вони все зруйнували. Потім обіцяли, що буде просто країна Ельдорадо. А на сьогоднішній день кажуть, що нічого ми відновлювати не будемо.

У окупованих загарбниками населених пунктах активізувалися партизани. Новій владі вони обіцяють швидкий кінець. Тим часом території Луганщини, які лишаються під контролем України, оркам захопити не вдається.

На Донеччині тривають запеклі бої. Напередодні російські війська накрили касетними снарядами вулиці Бахмута.

Павло Дяченко, інспектор з комунікацій Бахмутського районного відділу поліції:

Була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина-а самі касети падали в іншому напрямку міста.

Загинули цивільні. Є поранені. Пошкоджені 12 будинків.

Павло Дяченко, інспектор з комунікацій Бахмутського районного відділу поліції:

Поліцейські виїжджали на кожне місце прильоту, документували наслідки, допомагали пораненим, парамедики й поліцейські вивозили тіла загиблих.

У Костянтинівці напередодні "прилетіло" в СТО. А у Краматорську зранку орки вгатили по приватному сектору. Росіяни застосували комплекс С-300. Гаряче по всій лінії фронту.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків, бойові дії тривають.

Тим часом служба безпеки на Донеччині упіймали чергового корегувальника. Чоловік спрямовував удари окупантів по позиціях ЗСУ. А потім надавав ретельний звіт рашистам. Затриманому вже оголосили про підозру у державній зраді.

З підконтрольних Україні територій Донеччини продовжується евакуація. Тих , хто ще вагається і залишається під обстрілами - просять не зволікати, та зберегти власні життя.