Собівартість одного багі - від трьох до чотирьох тисяч доларів.

Легкі, швидкі та всюдихідні "багі" - автомобілі, яких зараз критично потребує армія. Централізованого постачання цих машин у підрозділи поки немає, тому цим напрямком зараз активно займаються волонтери. У Черкасах планують налагодити серійне виробництво цих міні-всюдиходів. Перші зразки черкаських умільців вже працюють на передовій.

Тут зварюють, кріплять та рихтують. Цей міні-цех у Черкасах уже кілька місяців працює над створенням мобільних автомобілів для збройних сил України. Машини називаються "Багі" - з англійської "жучок". Потреба у такому транспорті в ЗСУ надзвичайна, а виробництво - не надто затратне.

Інженер-конструктор цеху показує 3Д-модель автомобіля їхньої розробки. За основу хлопець узяв радянські "Жигулі" дев'ятої моделі. Від нього в багі залишається тільки ходова та двигун - кузов і обвіс виготовляють на самому підприємстві.

Ігор Долматов - інженер-конструктор:

Ця машина використовується для перевезення військових і вантажу. Якщо будуть запроси додаткові, можемо встановити якісь турелі для кулеметника наприклад.

Техстанція належить Василю. До вторгнення він займався виробництвом сільськогосподарської та садової техніки. Першу багі його попросив зробити друг, який добровольцем пішов на фронт. Зараз у планах Василя - поставити виробництво міні-всюдиходів на потік.

Василь Савісько - власник підприємства:

Зараз беремо нове приміщення, переїжджаємо туди з робітниками і там повністю налагодимо виробництво багі. Тобто, щоб ми могли випускати хоча б одну в два дні.

Цей багі - виробництва Криворізьких майстрів. Саме за його зразком вироблятимуть свої всюдиходи й черкаські волонтери, які співпрацюють із Василем. Машина проста у керуванні, модернізації, та в обслуговуванні.

Олександр – волонтер:

Перевага в цьому, що вона легка, маневрена, дуже швидка, ну і відповідно її можна використовувати за будь-яким призначенням.

Собівартість одного такого багі - від трьох до чотирьох тисяч доларів. Сума незначна, каже голова волонтерського центру, якщо йдеться про одну-дві машини. Та їх на фронт потрібні десятки, якщо не сотні.

В'ячеслав Скічко – волонтер:

Спільнокошт! Звичайно, що будемо просити допомоги в людей. Плюс, на даний момент вже є домовленість з нашою партнерською спільнотою волонтерів з Канади, які готові половину вартості багі брати на себе …це теж такий спільний проект.

Перша партія, яку замовив один із підрозділів, - 20 багі. Зараз волонтери активно шукають гроші на виробництво й автомобілі донори.