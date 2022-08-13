Півтори тисячі будинків зруйновано російськими окупантами, ще 3 тисячі - пошкоджені. У модульному містечку, яке щойно відкрили в Ірпені, оселилося понад 350 людей. Проте багатьом іншим ірпінцям нині теж потрібна допомога. Мова про будматеріали та гроші, кажуть жителі міста. Адже не за горами - осінь і зима. Дощі та морози! А в тисячах багатоповерхівок і приватних будинків - немає дахів, стін і вікон! Тему продовжить Роман Барашев.

Ці відео зняли жителі Ірпеня минулої неділі, коли місто накрила злива.

Роман Барашев, журналіст:

Одна зі вщент зруйнованих будівель в Ірпені, відновленню не підлягає, і таких будинків тут безліч. Поруч - п'ятиповерхівка, яка на перший погляд виглядає вцілілою. Але це не так. Снарядами пошкоджений весь дах цього будинку, і кожна злива призводить до подальшої руйнації в квартирах мешканців.

Зверніть увагу - калюжі навіть не висохли після позавчорашньої зливи. Це перший поверх. З п'ятого лилось. Просто водопадом.

Це спальня у квартирі на останньому поверсі хрущовки - сюди прилетів ворожий снаряд. Багатодітній родині, що мешкала тут до вторгнення рашистів, повертатися просто нікуди.

Андрій Літвинов, радник міського голови Ірпеня:

Дуже сильно постраждав цей будинок, декілька попадань, а найгірше, що немає просто даху і в період дощів заливає до 4-го поверху. Якщо зараз не зробити швидко якийсь ремонт, хоча б накрити дах, а грошей на це просто немає у міста, то буде ще гірше набагато будинку. Улюдей нищиться техніка, нищаться ремонти, з кожним разом все більші і більші збитки. Також намокають конструкції, що призведе до деформацій і ремонти цих будинків стануть під питанням, точно удорожчиться сума ремонту.

Ірпінь потроху оговтується від нещодавньої навали рашистів - тут ремонтують школи, дитсадки… Але, за даними міської влади, до осені з усіх будівель вдасться відновити відсотків 5. Державним коштом наразі вдалося зробити ремонт лише у 140-ка. Із 10-ти тисяч пошкоджених споруд!

Надія Лапіна, мешканка багатоповерхівки:

Тазіки, баночки, каструлі - позавчора ми ловили цю воду, щоб спасти людей, які нижче проживають… Вікно, стеля, все відкрито, просто тече, стінка вигнута, відійшла.

Під час нещодавньої зливи у квартирі Надії сталося коротке замикання - зникло електро-постачання. Далі тут жити неможливо - син переселився до офісу у столиці, де працює, а вона - переїде до родичів.

Надія Лапіна, мешканка багатоповерхівки:

Еще пару ливней и все. Тогда тут такие нужны ремонты не только нашей квартире, а ниже и ниже… Буду приходить только воду ловить, вытирать, когда дожди.

Оксана живе на 4-му поверсі п'ятиповерхівки. Відсутність даху в будинку знищує вже і її квартиру.

Оксана Нечипоренко, мешканка багатоповерхівки:

Тут у нас взагалі, ця кімната текла повністю, починаючи з того угла… Двері не можна закрити відкрити, воно все, бачите… У нас розбито вікно ще немає смисла його ставити, тому що все повністю тече… -Тільки дочекатися… - Да, щоб зробили ремонт, тоді можна щось робить в квартирі, а так смислу немає.

Оксана сподівається, що міська влада знайде гроші на ремонт даху. Бо інакше в її будинку навіть опалення не ввімкнуть восени. А отже перезимувати вдома буде просто неможливо.

Тетяна Сьомка, мешканка багатоповерхівки:

Может, кто-то найдет какие-то, я очень прошу, деньги, шифер, что угодно дерево…ну я сейчас плакать буду. Нужна помощь, всё, улица Мира, дом 6-А.

Я ж така сама людина, як і всі, постраждала… - Послухайте, в першу чергу буде багатодітним родинам, чиї чоловіки загинули на фронті. Це принципове рішення. - Розумію. Але я ж все життя трудилася для того, щоб цей будинок був. А результат? - Ви розумієте. Результат - війна… Ви ж прекрасно розумієте, що вона не закінчилася, і завтра не дай Бог, може повернутися сюди.

На сьогоднішній день стаття в бюджеті капітальний ремонт поки відсутня… Є кошти і виділяють гроші на матеріали, ми можемо придбати частково матеріал вам, або добробати меценатів якісь чекаємо, які зможуть допомогти. Рядок капітальний ремонт поки в державі закритий.

У день нашого візиту біля зруйнованого будинку культури відкривали Фонд відновлення Ірпеня. Його діяльність у першу чергу буде націлено на пошук міжнародної фінансової підтримки. Мер наголошує - місто-герой Ірпінь регулярно відвідують іноземні делегації. Щоправда реальні гроші на відбудову дають далеко не всі.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

На сьогоднішній день країна, яка точно дала, виділила кошти і підтвердила це рішенням сесії, це Португалія, місто Каштайшо. Міжнародний Червоний хрест допоміг по комунальному напрямку… І звичайно ЮНІСЕФ береться за третій ліцей, вже погодили вони 2 мільйони доларів. Більш того, виділили кошти на 10 бомбосховищ по нашому регіону. Після перемоги, я впевнений буде більша відбудова і донори Англія, США будуть потужніше в цьому плані допомагати, бо їхній меседж звучить: після закінчення війни. Бо ми можемо збудувати щось, влетить ракета і все буде знищено.

Гроші та матеріали для ремонту - тут постійно в дефіциті. А отже зима для тисяч жителів Ірпеня стане ще одним тяжким випробуванням.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Багатьом прийдеться зимувати не в свої домівках, це правда. Ми відкриваємо одне модульне містечко, до зими відкриємо ще одне, другий санаторій, де люди можуть знаходитися тимчасово.

Тетяна Полкова з бандурою на ліжку в своїй квартирі.

Тетяна Полкова, жителька багатоповерхівки: