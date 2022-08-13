У Новій Каховці зафіксовані прильоти по позиціях росіян [ Редагувати ]
Увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.
Про це повідомляє у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Херсонська область. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!",- зазначив він.
Російські ЗМІ пишуть про попадання в районі заводу "Сокіл". Тим часом Telegram-канали поширюють фото наслідків удару і говорять про вибухи в районі "Електромашу".
по темі
Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи в районі Каховської гідроелектростанції, яка використовується росіянами як переправа через Дніпро. Відео зі звуками вибухів викладають в мережу місцеві жителі
У Кіровоградської області знищують вибухонебезпечні предмети
В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху
Російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу