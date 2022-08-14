Минулого тижня пріоритетом росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії в Twitter.

Однак на Донбасі підтримувані росією сили, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.

Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року.

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.