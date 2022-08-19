Як пораненим військовим виїхати на лікування за кордон: список документів [ Редагувати ]
В Україні через повномасштабне вторгнення росії в країну багато військових отримують поранення. Вони мають право виїхати на лікування за кордон. Про це повідомляється у Telegram Держприкордонслужби України.
Держприкордонслужба опублікувала перелік документів, які потрібні для виїзду.
по темі
Найбільше втрат фіксується серед молодших офіцерів
В Збройних силах не виключають, що загарбники можуть влаштувати масований ракетний обстріл українських міст на День Незалежності - 24 серпня.
У Пенсійному фонді України розповіли, як військові можуть отримати пенсію по інвалідності
В Україні розробили план щодо побудови п'ятиповерхівок для тимчасово вимушених переселенців
У міжнародній єдності проти кремлівського режиму зла та героїчному спротиві українського народу чеченці бачать шанс і для своєї батьківщини. Тож щиро роблять усе, щоби наблизити нашу перемогу та власну свободу.