У Кабінеті міністрів України заявили про подолання паливної кризи в країні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник міністра економіки України Денис Кудін.

За словами чиновника, ситуація з дефіцитом пального, яка спостерігалася на початку літа, була тимчасовою і на сьогоднішній день є пройденим етапом. Наразі в Україні достатня кількість бензину та дизельного палива, заявив Кудін.

Як зазначив чиновник, завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни опускаються. Він додав, що на зниження цін впливають низка факторів, зокрема зниження вартості нафти.

Паралельно в Мінекономіки не очікують підвищення цін на пальне через повернення акцизу.