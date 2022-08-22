"Литовський" Bayraktar ліквідував першу ціль (відео) [ Редагувати ]
Безпілотник Bayraktar TB2, який придбали на пожертвування жителів Литви, та передали ЗСУ, ліквідував свою першу ціль. Про це повідомив ініціатор кампанії зі збирання коштів, журналіст Андрюс Тапінас.
Він виклав відео удару по артилерійській позиції рашистів, яке йому передали з Міноборони України.
First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022
Нагадаємо, що Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".
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