Безпілотник Bayraktar TB2, який придбали на пожертвування жителів Литви, та передали ЗСУ, ліквідував свою першу ціль. Про це повідомив ініціатор кампанії зі збирання коштів, журналіст Андрюс Тапінас.

Він виклав відео удару по артилерійській позиції рашистів, яке йому передали з Міноборони України.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m