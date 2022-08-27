Велика Британія передасть Україні шість підводних безпілотників, які допоможуть у виявленні мін у прибережних водах. Лондон також допоможе з навчанням українських військових використанню апаратами, повідомляє прес-служба британського Міноборони.

Три безпілотники передадуть зі складу у Великій Британії, ще три закуплять спеціально для Києва. У міністерстві не уточнили модель безпілотника, але розповіли, що легкий автономний апарат призначений для використання у мілководних прибережних умовах та ефективно працює на глибині до 100 метрів для знаходження мін.

Десятки військовослужбовців ВМС України навчать використанню безпілотників у найближчі місяці, заявили у відомстві. Перша група військових уже розпочала навчання. Скільки людей у ​​групі, не уточнюється.

"Це життєво важливе обладнання та навчання допоможуть Україні убезпечити свої води, налагодити постачання зерна світу та підтримають Збройні сили України в їхньому прагненні захистити свою берегову лінію та порти", - заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес.

Нагадаємо, 24 серпня Велика Британія та Норвегія оголосили, що передадуть Україні мікродрони Black Hornet на $9,2 млн.

Того ж дня британський прем'єр Борис Джонсон втретє з початку військової операції відвідав Київ. Він анонсував черговий пакет допомоги Україні на $63,5 млн, який включатиме 2 тис. безпілотників та боєприпаси.