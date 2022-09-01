У Київській області виявили тіло ще однієї закатованої росіянами людини [ Редагувати ]
У четвер, 1 вересня, в Київській області знайшли ще одне тіло мирного жителя. Він був убитий російськими окупантами.
Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.
"Зав'язали руки, наділи на голову чохол і стратили. Тіло закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - написав Нєбитов.
Він зазначив, що приблизний вік загиблого становив 40-50 років. На шиї та тулубі у нього виявили ушкодження. Чоловік був одягнений у високі черевики і мав при собі годинник марки Seiko.
Небитов попросив тих, хто впізнав перераховані вище речі і має інформацію про загиблого, звернутися в поліцію.
За його словами, після деокупації Київської області поліція виявила в Здвижівці більше 16 тіл убитих росіянами людей.
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