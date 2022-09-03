2 вересня Австралія підвищила верхній кордон кількості мігрантів, які приїжджають до країни на постійній основі. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Австралії Клер О`Ніл.

Тепер це число складає 195 тис. осіб - на 35 тис. більше, ніж у попередні роки. При цьому нинішня кількість лише на 5 тис. осіб перевищує норму 190 тис. постійних мігрантів, яка діяла в 2013-2019 роках і перед пандемією була знижена до 160 тис. осіб.

Рішення про збільшення кількості мігрантів ухвалили в умовах, коли місцевій економіці бракує робочих рук. Це викликано серед іншого майже повним закриттям кордонів з початком пандемії, від'їздом з Австралії іноземних студентів тощо. Рівень безробіття в Австралії у липні виявився найнижчим майже за 50 років - 3,4%.

Глава Австралійської торгово-промислової палати Ендрю Маккеллар сказав, що бізнес вітає рішення уряду.

В умовах найсильнішої за 48 років нестачі робочої сили та кваліфікованих працівників збільшення припливу мігрантів та вирішення проблеми з довгою процедурою видачі віз матимуть важливе значення для задоволення попиту на робочу силу.

Нагадаємо, що Австралія ввела санкції проти дочок Путіна та Лаврова.