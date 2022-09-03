Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів": загинула дитина, 10 поранених [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу загарбників в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика... Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".
Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі...
У Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.
Нагадаємо, що 3 вересня окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого постраждали 2 людини.
по темі
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив про поранених після обстрілу Зеленодольської громади Дніпропетровської області
Окупанти обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області з "Ураганів"
Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук
Окупанти за ніч чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області
Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область