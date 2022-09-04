На прибережних островах Цзіньмень і Мацу Збройні сили Тайваню встановили засоби захисту від дронів. Це сталося після кількох інцидентів з китайськими БПЛА. Про це повідомляє Taiwan News.

Протидронні гармати блокують частоту, використовувану наземною станцією для зв'язку з дроном, в результаті чого БПЛА виходить з-під контролю і падає.

Цивільні безпілотники були помічені над островами недалеко від узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Поява БПЛА розглядається як ще одна ознака провокацій з боку Китаю, на додаток до недавніх широкомасштабних військових маневрів і майже щоденних вторгнень китайських бойових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню.