На декількох островах Тайваню розмістили протидронні знаряддя [ Редагувати ]
На прибережних островах Цзіньмень і Мацу Збройні сили Тайваню встановили засоби захисту від дронів. Це сталося після кількох інцидентів з китайськими БПЛА. Про це повідомляє Taiwan News.
Протидронні гармати блокують частоту, використовувану наземною станцією для зв'язку з дроном, в результаті чого БПЛА виходить з-під контролю і падає.
Цивільні безпілотники були помічені над островами недалеко від узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Поява БПЛА розглядається як ще одна ознака провокацій з боку Китаю, на додаток до недавніх широкомасштабних військових маневрів і майже щоденних вторгнень китайських бойових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню.
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