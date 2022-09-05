Звірств окупантів: у Бучі виявили нові факти [ Редагувати ]
У Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації. Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
Так, рештки мирних жителів знайшли в одному з гаражів.
Під час відпрацювання правоохоронці виявили в гаражному боксі кістки спалених людей. Місцеві жителі розповіли, що під час окупації російські солдати вбили в гаражі декількох громадян.
Фахівці виявили рештки щонайменше двох осіб. Також на місці злочину знайшли 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпилька та 3 ключі на металевому тримачі.
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