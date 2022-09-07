У росіїї заявили про те, що нібито не шкодують через будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Крім того, влада готова запустити його, якщо виникне в цьому необхідність. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".

Під час Східного економічного форуму, голова кремля володимир путін заявив, що для ввімкнення "Північного потоку - 2" нібито достатньо "лише натиснути кнопку" хоч завтра, однак росії цього не дають зробити.