"Північний потік - 2": путін заявив про можливість запуску [ Редагувати ]
У росіїї заявили про те, що нібито не шкодують через будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Крім того, влада готова запустити його, якщо виникне в цьому необхідність. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".
Під час Східного економічного форуму, голова кремля володимир путін заявив, що для ввімкнення "Північного потоку - 2" нібито достатньо "лише натиснути кнопку" хоч завтра, однак росії цього не дають зробити.
Ми нічого дарма не будуємо. Ми технології отримали відповідні, відпрацювали. Якщо потрібно буде, будь ласка, ми включимо "Північний потік - 2".
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