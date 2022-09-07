Наші захисники привели машину до ладу і тепер активно використовують на фронті.

Велика Британія, Польща, Сполучені Штати Америки, навіть Австралія… Українській армії допомагають десятки країн по всьому світу. Втім у Генштабі жартують: найбільшим постачальником воєнної техніки від початку повномасштабної війни є… росія! Просто на полі бою наші захисники заволоділи сотнями танків, десятками артилерійських установок, а ще безліччю бронетехніки, систем протиповітряної оборони. І вся ця ворожа міць тепер працює на перемогу України. Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - про російську реактивну систему залпового вогню "Град", яку ще у березні загарбники покинули на Київщині. Наші захисники привели машину до ладу і тепер активно використовують на фронті.

Так б'є у бік ворога машина, якою донедавна російські окупанти планували обстрілювати мирні міста й села України.

Валерія Грода - воєнна кореспондентка:

Ще у березні ця машина приїхала з-за кордону на Київщину і, можливо, через три дні після цього планувала проїхати головною вулицею нашої країни, проте українські захисники зруйнували плани ворога. З квітня поточного року "Ножик" надійно служить в одній із бригад Сил оборони.

Позивний "БРОКЕР" - військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже чудовий засіб для знищення окупанта, який він же нам і подарував його, вони спочатку дуже напорно наступали, хоча їм цього і не вдалось, вони залишили її повністю так як є, речі тобто повністю укомплектовані засоби, повністю машина укомплектована тільки підбита, чудовий засіб, так були нюанси по ремонту, які швидко осунулись, і вже орієнтовно від квітня місяця даний засіб знищує окупанта.

Трофейна техніка проявила себе в бою як ефективний засіб для знищення ворожої техніки та живої сили противника.

Позивний "БРОКЕР" - військовослужбовець Збройних сил України:

Вона дуже ефективна для знищення, скупчення військової техніки, скупчення живої сили та вогневих засобів противника, тобто приходять координат цілей, тобто наші командири дають нам координати цілей, ми виїжджаємо на вогневу позицію, відпрацьовуємо, і після вони нам звичайно пишуть "прекрасний результат", який зазвичай у нас і буває.

За 5 місяців служби трофейний "Ножик", як написано на бампері цієї машини, - допоміг нашим воїнам звільнити від ворога не один населений пункт.