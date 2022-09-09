У Харкові в результаті обстрілу постраждали десять осіб. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов в Telegram.

Серед них троє дітей.

На даний момент в результаті обстрілу 10 поранених, троє з них діти.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють центр Харкова з РСЗВ.

Є попадання в житлові будинки та інші споруди. На сьогодні відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.

Він також закликав жителів міста максимально залишатися в укриттях.