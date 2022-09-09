Обстріл Харкова: з'явилася інформація про постраждалих [ Редагувати ]
У Харкові в результаті обстрілу постраждали десять осіб. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов в Telegram.
Серед них троє дітей.
На даний момент в результаті обстрілу 10 поранених, троє з них діти.
Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють центр Харкова з РСЗВ.
Є попадання в житлові будинки та інші споруди. На сьогодні відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.
Він також закликав жителів міста максимально залишатися в укриттях.
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