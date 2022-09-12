Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з російським колегою володимиром путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Зустріч Ердогана і путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні, зазначає видання.

Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні.

Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".