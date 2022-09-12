Пермовини з росією: Ердоган знову запропонує путіну зустрітися із Зеленським [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з російським колегою володимиром путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Зустріч Ердогана і путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні, зазначає видання.
Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні.
Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".
Ердоган попросить, щоб російські товари відправлялися по коридору на судах під координацією Туреччини.
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