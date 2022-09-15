В сильній позиції зараз не тільки Штати, а й - після початку контрнаступу - Україна

Санкції будуть. Адміністрація Байдена працює із Конгресом над рестрикціями щодо росії. Про це повідомляє Держдеп Сполучених Штатів. У Вашингтоні вважають, що такого покарання для москви буде достатньо, щоб не вносити її до чорного списку "спонсорів тероризму".

Які аргументи висувають американські політики? І що мають на увазі, коли заявляють - "із Кремлем вже неможливо вести справи, як колись"? Про все це розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Тема санкційних обмежень щодо росії тут, у Вашингтоні, постійно на порядку денному. Про необхідність нових рестрикцій кажуть урядовці, дипломати, конгресмени… Є і свіжа заява з Держдепу.

Речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс проанонсував, що є точкові підходи, "за рахунок яких можна притягнути російську економіку та російський уряд до відповідальності".

Каже, адміністрація Байдена зараз у постійному контакті із Конгресом - і працює над посиленням режиму санкцій щодо москви. Планують застосувати заходи, які за ефектом були б схожими із внесенням росії до списку "країн - спонсорів тероризму". От послухайте.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Ми збираємося робити те, що є ефективним, щоб притягнути росію до відповідальності за її брутальне вторгнення в Україну. І багато вже зроблено. І просто цими днями ми якраз продовжуємо обговорення із Конгресом, визначаючи кроки, які були б доречними і, що важливо, ефективними - для того, щоб збільшити ціну для росії.

Представників адміністрації постійно питають, чому вони шукають заміну і станом на зараз вважають за потрібне уникати запроторення росії до "терористичного списку". І те, що зараз пояснює Прайс, це ж не через намагання пожаліти москву. Просто є ризик, що такий крок може призвести й до небажаних для самого Заходу наслідків. А ще - негативно позначитися на реалізації стамбульської зерновою угоди, яку у Держдепі вважають незамінною і надзвичайно важливою. Пряма мова - далі.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Ми чули від гуманітарних та громадських організацій: вони щиро стурбовані, що оголошення росії державою-спонсором тероризму негативним чином позначилося б їхньої здатності надавати гуманітарну допомогу в самій Україні! Залишимо стороні їхню роботу в росії - стурбованість, що через такий крок вони й українцям допомагати не зможуть - а це вже серйозно!

Ну і щодо росії - є ще одна заява Держдепу. Що із москвою вже в принципі неможливо вести справи "так, як було зазвичай". Ця тема виникла через запитання журналістів, що от просто зараз готується графік зустрічей Держсекретаря Блінкена "на полях" Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. І репортери, звісно ж, цікавляться, чи не буде там часом розмови Блінкена із Лавровим - щоб обговорити, наприклад, можливості щодо припинення війни.

Ну і з цього приводу від Прайса якраз і пролунало, - "ми твердо впевнені в тому, що більше не можна вести справ у звичайному порядку з росією. Мовляв, минули ті часи. І розмова тепер буде тільки із позицій сили - причому в сильній позиції зараз не тільки Штати, а й - після початку контрнаступу - і Україна".