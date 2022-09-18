На Тайвані стався потужний землетрус (відео) [ Редагувати ]
Біля узбережжя Тайваню стався сильний землетрус.
Землетрус магнітудою 7,2 зафіксовано у південно-східній частині острова. Оголошено загрозу цунамі - висота хвиль може становити близько 1 метра. Очевидці публікують у соцмережах відео із квартир та магазинів під час сейсмічної активності.
На сході країни є зруйновані будівлі, за повідомленнями місцевої влади, загалом підземні поштовхи відчули 33 мільйони людей.
За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі Юйцзін, вогнище залягало на глибині близько 10 км.
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