Біля узбережжя Тайваню стався сильний землетрус.

Землетрус магнітудою 7,2 зафіксовано у південно-східній частині острова. Оголошено загрозу цунамі - висота хвиль може становити близько 1 метра. Очевидці публікують у соцмережах відео із квартир та магазинів під час сейсмічної активності.

На сході країни є зруйновані будівлі, за повідомленнями місцевої влади, загалом підземні поштовхи відчули 33 мільйони людей.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі Юйцзін, вогнище залягало на глибині близько 10 км.