З понеділка, 19 вересня, громадянам росії заборонено в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів. Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради України.

Відсьогодні громадяни росії з чинною короткостроковою шенгенською візою, виданою незалежно від кінцевого пункту призначення або країни Шенгенської угоди, в якій була видана віза, не зможуть потрапляти на територію Євросоюзу через вищезгадані чотири країни.

Також зазначені громадяни рф уже не зможуть потрапити до цих країн через Євросоюз. І ці країни не видають росіянам короткострокових туристичних віз.

Однак поки що єдиним сухопутним кордоном для в'їзду російських туристів до ЄС залишається Фінляндія.