Росіянам відсьогодні заборонено в'їзд до ряду країн [ Редагувати ]
З понеділка, 19 вересня, громадянам росії заборонено в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів. Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради України.
Відсьогодні громадяни росії з чинною короткостроковою шенгенською візою, виданою незалежно від кінцевого пункту призначення або країни Шенгенської угоди, в якій була видана віза, не зможуть потрапляти на територію Євросоюзу через вищезгадані чотири країни.
Також зазначені громадяни рф уже не зможуть потрапити до цих країн через Євросоюз. І ці країни не видають росіянам короткострокових туристичних віз.
Однак поки що єдиним сухопутним кордоном для в'їзду російських туристів до ЄС залишається Фінляндія.
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