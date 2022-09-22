Село-привид. Село-символ численних воєнних злочинів рашистів на українській землі. Спорожніле та майже позбавлене життя. Богородичне на Донеччині наші захисники звільнили ще кілька днів тому, втім, повноцінне життя туди повернеться ще не скоро. Із села, якого по суті більше нема, - наш матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення.

Те, що довгий час тут велися бої, розумієш, щойно потрапивши у село. Будинки розбиті, дороги всіяні вирвами, всюди розкидані речі російських загарбників. Село Богородичне от уже кілька днів стоїть пусткою.

Довкола - руїни та гори сміття. Богородичне - справжній символ того, що скрізь, де ступає нога російського солдата, залишається бруд і біль.

Валерія, пресофіцерка підрозділу ДШВ:

Знаю, що є тіла обезголовлених цивільних. Там був чоловік у басейні без голови. Думаю, що знущалися, тому що можна йти ось так по селу і знайти тіла загиблих, які вже навіть поросли травою.

А ще Богородичне - символ того, що російським нелюдам на українській землі страшно.

28-27-го - запой, болить голова, депресія.

Вони тікали звідси, аж п'яти горіли. Кидаючи й особисті речі, і озброєння.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Це російська БМП-2, яку затрофеїли наші воїни. Тепер вона буде працювати на ЗСУ та нищити окупантів.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Тікали, залишали повністю все: речі, їжу, снаряди… Ну все, абсолютно все. Уходили, схоже, голяка. Там іще багато техніки. Молодці артилеристи постаралися і попалили цю техніку.

Село буквально всіяне обгорілими бойовими машинами рашистів. Зверніть увагу, вони стоять поруч із житловими будинками. Росіяни традиційно воюють, використовуючи мирних людей та їхні домівки - як щит.

Позивний "Устим", військовослужбовець Збройних сил України:

Техніку ховали за житловими. Інфраструктура тут зруйнована повністю. І стріляли по них, і тренувалися по домівках, і підривали спеціально домівки.

У місцевій церкві окупанти влаштували собі казарми. А відступаючи, вдарили по будівлі з куполами з важкої зброї.

Втім навіть уже майже повністю знищене село та сусідні населені пункти й досі залишаються мішенню для російських окупантів.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

Противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. На Краматорському напрямку - Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка.

Чи вдасться повернути життя у Богородичне - сказати важко. У селі, яке з квітня було окуповане орками, майже не залишилося вцілілих будинків. Втім наші захисники наголошують - Богородичне є символом того, що кожне українське село й місто неодмінно буде звільнене від російських загарбників.