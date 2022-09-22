У Кропивницькому приміщення колишнього навчального закладу переробили під гуртожиток [ Редагувати ]
Школа під житло! У Кропивницькому приміщення колишнього навчального закладу переробили під гуртожиток для вимушених переселенців. У класах облаштували спальні, обладнали їдальню та душові. Нині там заселили майже сотню людей.
Організувати побут їм допомагають волонтери. Вони приносять продовольчі набори та одяг дорослим , а найменшим - канцтовари для творчості та навчання.
Дякую, ой Сонечко!
Ці теплі слова вдячності волонтерам, що привезли дітям канцелярію.
Ганна Бакіна, переселенка зі Слов'янська:
Отримали подарунки, бачите які розкраски, фарби, ножиці, ручки, у мене двоє діток, очень довольны, что привезли.
Ганна з родиною у цьому гуртожитку в Кропивницькому живе вже місяць. В її домівці немає вже ані вікон, ані дверей.
Ганна Бакіна, переселенка зі Слов'янська:
Мы когда выезжали, у нас начали бомбить автовокзал, точнее он уже был разбомблен, мы видели когда проезжали, видели что там не осталось почти ничего, все повылетало. Особенно передняя часть. Сейчас закрылся у нас завод Словянский высоковольтный завод, я там проработала пол своей жизни, сейчас у меня нету там работы по специальности, поэтому планирую тут оставаться.
Цей гуртожиток спеціально облаштували під проживання для переселенців. Раніше тут була закрита школа. З міського бюджету на це виділили триста тисяч гривень. Нині тут живе майже сотня людей, третина з них - діти.
Аріна Плешко, переселенка з Донецької області:
Сначала как бы да, жили в садике, а потом внезапно раз и приехать в школу, как-то знаете, а потом как обжились, все хорошо, все нормально.
З класів зробили десяток загальних спалень, облаштували кухню в колишній учительській та душові. Сімдесятип'ятирічна пані Любов запевняє - головне, що тут тихо та дружньо.
Любов Біленко, переселенка з Сіверська:
У дітей згорів дім полностью восьмиквартірний і у внука висадили там усе, а тут же марадьори підбирають там усе, так що вертаться до весни нам нікуди, там не свєту, не газу, не води, нічого немає.
Подарунки від волонтерів діти одразу тестують: малюють та ліплять. І головне - мріють.
Ярослав, переселенець зі Слов'янська:
Я хочу полетіти в Андромеду і дізнатися, що там такого, це вся наша планета хоче туди полетіти, але грошей немає.
А ще передають свої побажання нашим захисникам.
Ярослав, переселенець зі Слов'янська:
Щоб вони виграли війну, і щоб путін здох. Це мрія всієї как - ето планети кароче.
Любов Біленко, переселенка з Сіверська:
Разбить етіх гадов і вернуться цілими і невредімими і нерви, щоб у них були нормальними.
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