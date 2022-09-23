Українські захисники продовжують свої контрнаступальні операції на сході нашої країни, де продовжуються тяжкі бої. ЗСУ змогли прорвати оборону ворога на шляху до Лиману на Донбасі.

Про це йдеться в данних Інституту вивчення війни (ISW).

За даними карт аналітиків, українські війська продовжили контрнаступальні дії вздовж кордону Харківсько-Луганської області. Також ЗСУ відбили наступ росіян на Куп’янськ.

Ймовірно, що наших захисникам вдалося зламати російську оборону вздовж лінії, яка проходить між Дворічною (15 км на північний схід від Куп’янська), щоб обійти Куп’янськ з півночі та перетнути річку Оскіл, що ставить під загрозу всі позиції окупантів на цій площі.

Продовжуються бої за Лиман. Аналітики допускають, що українським підрозділам вдалося прорватися в Рідкодубі та Карпівці, що за 20 км від Лимана, а також отримати успіх і в напрямку до Коров’ячого Яру (22 км на північний захід від Лиману) та Дробишева (на захід від Лиману). Своєю чергою противник обстрілює мирні міста і села, щоб "влучити" у позиції ЗСУ на нещодавно звільнених територіях.