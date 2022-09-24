Чоловік отримав 5 років тюрми за заклики приєднати Харків до росії [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Харкові засудили чоловіка, який протягом року закликав приєднати місто до росії. Наступні 5 років він проведе у в'язниці.
Про це повідомляє Єдиний реєстр судових рішень.
Згідно з матеріалами справи, чоловік ще з березня минулого року регулярно публікував дописи в соціальній мережі "Одноклассники", в яких містились заклики змінювати кордони України.
Правоохоронці звернули увагу на чоловіка тільки після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України. Один зі свідків запевнив, що обвинувачений мав антидержавні погляди і після початку російського вторгнення не змінив їх.
Сам обвинувачений наполягав, що його підставили слідчі СБУ, бо самі забрали його комп'ютер і публікували злочинні дописи. Проте суд дослідив висновки експертизи, які підтверджують заклики до розділення території України шляхом приєднання Харкова до росії та від’єднання західних областей.
"Це формує в аудиторії вороже ставлення до українських військових та громадян України, до України як держави та її територіальної цілісності", - йдеться у тексті.
Чоловіка визнали винним у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та засудили до 5 років позбавлення волі.
по темі
Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову
Російські війська вночі обстріляли Харків
Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій
В суботу, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський і Холодногірський райони міста Харкова, внаслідок чого є поранені і загиблий
На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС