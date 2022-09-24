Окупанти вручають повістки херсонцям з російським паспортом [ Редагувати ]
У Херсоні окупаційна влада роздає повістки про мобілізацію жителям міста, які отримали російські паспорти. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевича.
Херсонцям, які взяли російські паспорти, вже вручають повістки про мобілізацію. Це тероризм.
Окрім того, Янушевич повідомив про отримання численних звернень від мешканців окупованих населених пунктів щодо знущань з боку росіян.
Колаборанти у супроводі автоматників обходять будинки і квартири, примушують людей до "голосування". Багатьом тим, хто проти або відмовляється "голосувати" заявляють, що в них є 24 години, щоб виїхати.
Янушевич також зазначив, що в окупованій Херсонській області закриті будь-які офіційні гуманітарні коридори. За його словами, росіяни спровокували гуманітарну кризу, щоб створити враження про те, що Україна нібито відмовилась від своїх жителів.
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