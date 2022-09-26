McDonald's відкриває ще 7 ресторанів у Києві [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
З 27 вересня McDonald’s починає доставляти їжу ще з 7 ресторанів у Києві. Тепер на правому березі працює 5 ресторанів на доставку, на лівому така сама кількість кафе.
В яких McDonald's можна замовити доставку:
- проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа). Він почав працювати на доставку з 20 вересня
- проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська") Розпочав доставку з 20 вересня.
- вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки"). Запрацював на доставку із 20 вересня.
- вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
- Вишгородська вулиця, 33-А (Виноградар)
- вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
- проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")
- проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
- проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
- проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")
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