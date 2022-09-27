На Луганщині загарбникам дошкуляють партизани: останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
І саме Бахмутський напрямок - один із найважчих для ЗСУ. Ворог там і вдень, і вночі намагається йти в наступ. Біля цього міста запеклі бої, і обидві сторони несуть великі втрати. Активні бої нині точаться і в районі Лиману.
А на Луганщині загарбникові неабияк дошкуляють партизани. У місті Щастя підпалили дільницю для так званого "псевдореферендуму". Та ще пригрозили колаборантам, які беруть учать в організації фейкового голосування, що невдовзі запалають і їх квартири. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту - далі.
У районі комендатури окупантів у Старобільську чули три вибухи. Інтервал між першим і другим - 10 секунд. Тобто орки обстріляли самих себе. Влучили в магазин "Геолог", частково пошкодили кут комендатури. На місці швидко зявилися російські пропагандисти.
А це вже бавовна в районі окупованого Новопскова. Росіяни не догледіли чергові склади своєї зброї, які почали детонувати. Палало в окупантів і в Щасті. Партизани "допомогли" москалоті та зрадникам позбавитися речових доказів псевдореферендуму - бюлетені та всю документацію забрав вогонь.
Калинове, Зимогір'я, Алчевськ, Сєвєродонецьк, Новоастрахань, Нижня Дуванка, Кадіївка - ніде на окупованій Луганщині росіянам немає спокою. В основному - халепа зі складами з боєкоплектами чи казармами окупантів.
Тим часом в окупованих містах триває добровільно-примусовий псевдореферендум.
Комісії до виборців приходять з автоматами. Результати так званого голосування передбачити нескладно.
Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:
Немає ніякого референдуму - є фарс, примус і беззаконня. Щоб виправдати божевілля путіна, росіяни п'ятий день поспіль влаштовують шоу-програми з "голосуванням", яке вражає своєю дикістю весь світ. Мешканці Луганщини проти свавілля, яке рашисти влаштували у нас вдома».
На Донеччині рашисти обстріляли центр Краматорська. Пошкоджені багатоповерхівки та сквер. 4 поранених, 1 людина - у важкому стані.
Хаотичних обстрілів з боку окупантів зазнав і Слов'янськ. Виникло кілька займань. Пошкоджені багатоповерхівки.
У Слов'янську вже найближчими днями почнуть виплачувати допомогу місцевим, житло яких пошкодили рашисти. Робитимуть це коштом пам'ятника.
За вождя світового пролетаріату вторгували трохи більше 700 тисяч. Гроші за ілліча спрямували в бюджет відновлення.
Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:
15 тисяч гривень, якщо це вікна, і 30 тисяч грн - якщо вікна і дах. Хочу сказати, що це не компенсація за зруйноване житло, а одноразова допомога. Програма не має терміну діє, це будинок. Всього виділяємо 15 млн грн.
Під російськими обстрілами традиційно - Бахмут, Торецьк, Авдіївка.
Геннадій Юдін, начальник сектору реагування Покровського райвідділку поліції:
Відбувається масований обстріл міста Авдіївка. У багатоповерховому будинку поранено чоловіка. Виїжджаємо на місце, будемо оказувати першу медичну допомогу. По можливості, евакуйовувати до міської лікарні.
Безпечних місць на лінії фронту немає. Квартири і особливо на верхніх поверхах - цілі, у які російські війська гатять найперше. Цьому чоловіку ще пощастило. До нього в хату прилетіла не ракета через дах, а осколок через вікно. Бідолаху хоч і поранило, проте живий.
Зночі російські війська інтенсивно атакували регіон на донецькому та горлівському напрямках.
Осколки он по спиняці били. У вас? Да! Он прилет - Град - а я на лавке сижу. Є у когось що вікна цілі? У всіх потрощені!
Не вщухали обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки. Зафіксований вогонь по Торецьку, у місті пошкоджена будівля місцевої лікарні та влучання в приватний сектор.
Евакуація з лінію фронту - надважка. І не лише через постійні обстріли, але й через те, що вивозити доводиться тяжкохворих.
Ще тисячі людей на Донеччині перебувають під постійними обстрілами росіян. Влада, рятувальники та поліція просять їх виїхати до настання холодів.
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Голосувати люди повинні під дулами автоматів. Озброєні рашисти ходять по оселях херсонців. Хто відмовляється голосувати, можуть забрати із собою.
Відбувається все традиційно для росії: в режимі терору і тотальної брехні. Люди голосують буквально під дулами автоматів. З юридичної та процедурної точки зору цей фейковий референдум не витримує жодної критики.
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми на окупованих територіях. Загарбники вже третій день поспіль під дулом автоматів змушують людей на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині голосувати за приєднання до росії.
Країни "Великої сімки" G7 засудили проведення так званих "референдумів" щодо приєднання до росії окупованих територій України. "Сімка" називає фіктивні "референдуми" порушенням статуту ООН, міжнародного права та як спробу росії підірвати суверенітет України. Про це йдеться в заяві G7 на сайті МЗС Німеччини
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