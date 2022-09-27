І саме Бахмутський напрямок - один із найважчих для ЗСУ. Ворог там і вдень, і вночі намагається йти в наступ. Біля цього міста запеклі бої, і обидві сторони несуть великі втрати. Активні бої нині точаться і в районі Лиману.

А на Луганщині загарбникові неабияк дошкуляють партизани. У місті Щастя підпалили дільницю для так званого "псевдореферендуму". Та ще пригрозили колаборантам, які беруть учать в організації фейкового голосування, що невдовзі запалають і їх квартири. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту - далі.

У районі комендатури окупантів у Старобільську чули три вибухи. Інтервал між першим і другим - 10 секунд. Тобто орки обстріляли самих себе. Влучили в магазин "Геолог", частково пошкодили кут комендатури. На місці швидко зявилися російські пропагандисти.

А це вже бавовна в районі окупованого Новопскова. Росіяни не догледіли чергові склади своєї зброї, які почали детонувати. Палало в окупантів і в Щасті. Партизани "допомогли" москалоті та зрадникам позбавитися речових доказів псевдореферендуму - бюлетені та всю документацію забрав вогонь.

Калинове, Зимогір'я, Алчевськ, Сєвєродонецьк, Новоастрахань, Нижня Дуванка, Кадіївка - ніде на окупованій Луганщині росіянам немає спокою. В основному - халепа зі складами з боєкоплектами чи казармами окупантів.

Тим часом в окупованих містах триває добровільно-примусовий псевдореферендум.

Комісії до виборців приходять з автоматами. Результати так званого голосування передбачити нескладно.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Немає ніякого референдуму - є фарс, примус і беззаконня. Щоб виправдати божевілля путіна, росіяни п'ятий день поспіль влаштовують шоу-програми з "голосуванням", яке вражає своєю дикістю весь світ. Мешканці Луганщини проти свавілля, яке рашисти влаштували у нас вдома».

На Донеччині рашисти обстріляли центр Краматорська. Пошкоджені багатоповерхівки та сквер. 4 поранених, 1 людина - у важкому стані.

Хаотичних обстрілів з боку окупантів зазнав і Слов'янськ. Виникло кілька займань. Пошкоджені багатоповерхівки.

У Слов'янську вже найближчими днями почнуть виплачувати допомогу місцевим, житло яких пошкодили рашисти. Робитимуть це коштом пам'ятника.

За вождя світового пролетаріату вторгували трохи більше 700 тисяч. Гроші за ілліча спрямували в бюджет відновлення.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

15 тисяч гривень, якщо це вікна, і 30 тисяч грн - якщо вікна і дах. Хочу сказати, що це не компенсація за зруйноване житло, а одноразова допомога. Програма не має терміну діє, це будинок. Всього виділяємо 15 млн грн.

Під російськими обстрілами традиційно - Бахмут, Торецьк, Авдіївка.

Геннадій Юдін, начальник сектору реагування Покровського райвідділку поліції:

Відбувається масований обстріл міста Авдіївка. У багатоповерховому будинку поранено чоловіка. Виїжджаємо на місце, будемо оказувати першу медичну допомогу. По можливості, евакуйовувати до міської лікарні.

Безпечних місць на лінії фронту немає. Квартири і особливо на верхніх поверхах - цілі, у які російські війська гатять найперше. Цьому чоловіку ще пощастило. До нього в хату прилетіла не ракета через дах, а осколок через вікно. Бідолаху хоч і поранило, проте живий.

Зночі російські війська інтенсивно атакували регіон на донецькому та горлівському напрямках.

Осколки он по спиняці били. У вас? Да! Он прилет - Град - а я на лавке сижу. Є у когось що вікна цілі? У всіх потрощені!

Не вщухали обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки. Зафіксований вогонь по Торецьку, у місті пошкоджена будівля місцевої лікарні та влучання в приватний сектор.

Евакуація з лінію фронту - надважка. І не лише через постійні обстріли, але й через те, що вивозити доводиться тяжкохворих.

Ще тисячі людей на Донеччині перебувають під постійними обстрілами росіян. Влада, рятувальники та поліція просять їх виїхати до настання холодів.