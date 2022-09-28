Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни - ЗМІ [ Редагувати ]
Один із бізнесів українського ІТ-холдингу Techiia - WePlay Esports - під час війни продовжував працювати з росіянами 1xBet, у яких КРАІЛ нещодавно відібрала ліцензію на роботу в Україні.
Буквально нещодавно Weplay Esports не приховував своїх зв’язків із 1xBet, яких підозрюють у роботі на спецслужби росії, і анонсував онлайн сезони за Counter Strike: Go.
Про це свідчать результати пошуку у Google.
Ще одна підтвердження.
Станом на 26 вересня у 1xBet вже поспішили прибрати зі свого сайту всі згадки про трансляції від Techiia. Однак url публікацій залишилися незмінними - там прямо згадується організатор трансляції - WePlay Esports, який у 2021 році назвав угоду з 1xBet "партнерством лідерів", але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну не зробив жодних кроків для того, щоб її анулювати.
Раніше український Forbes опублікував розслідування, в якому намагався з’ясувати, звідки співвласник Techiia Олег Крот взяв 60 мільйонів доларів, які він нібито витратив на допомогу ЗСУ. У ході розслідування з’ясувалося, що російський букмекер 1xBet планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка пов’язана із засновниками Techiia.
Після розслідування Forbes Олег Крот в інтерв’ю Dev.ua заперечував свій зв’язок з 1xBet, але заявив, що ринок азартних ігор в Україні потрібно реформувати, що може говорити про його зацікавленість у цьому бізнесі.
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