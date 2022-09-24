У Волоконівському районі Бєлгородської області рф з військової частини втік військовослужбовець. З собою у нього були автомат та патрони. Про це повідомляє Бел.Ру.

Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опублікував поліцейське орієнтування. З нього випливає, що дезертир - Віктор Перигибський 1979 року народження. З собою у нього був автомат АК зі 120 патронами. Вночі в районі селища Волоконівка він викрав ВАЗ 2107.

Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали. Він виявився уродженцем Москви. У підмосковних Хімках у Віктора залишилися дружина та дочка.

Нагадаємо, що західна розвідка прогнозує провал мобілізації в росії.