На Бєлгородщині втік контрактник зі зброєю [ Редагувати ]
У Волоконівському районі Бєлгородської області рф з військової частини втік військовослужбовець. З собою у нього були автомат та патрони. Про це повідомляє Бел.Ру.
Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опублікував поліцейське орієнтування. З нього випливає, що дезертир - Віктор Перигибський 1979 року народження. З собою у нього був автомат АК зі 120 патронами. Вночі в районі селища Волоконівка він викрав ВАЗ 2107.
Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали. Він виявився уродженцем Москви. У підмосковних Хімках у Віктора залишилися дружина та дочка.
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