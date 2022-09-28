Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності - МЗС Литви

Країни Євросоюзу визначаються, що робити з російськими ухилянтами від мобілізації. Закрити для них кордони чи навпаки приймати? І здавалося б - відповідь однозначна. Але ЄС ще вагається. Одностайної думки в країнах немає.

Чому? Хто до росіян радикальний, а хто ні? Олена Абрамович розкаже.

Нова дилема в ЄС - що робити з росіянами, які втікають від мобілізації? Цього тижня в Брюсселі провели вже кілька засідань, аби узгодити спільну позицію. У понеділок збиралися на розмову посли країн Євросоюзу, а потім залучали до роботи Європейську службу зовнішніх дій, прикордонну - Frontex. Єврокомісії дали завдання оновити принципи візової політики ЄС - щоб там і безпекові питання були враховані. Та поки що - жодного прогресу. Позиції різних країн - кардинально різняться.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:

Південні та західні члени ЄС вірять, що треба продемонструвати росіянам нашу гарну функціонуючу демократію, підтримувати діалог і не відмовляти туристам, навіть якщо частина з них підтримує путіна. Північний Схід Європи - категорично проти приймати росіян. Це надзвичайно складне питання і я сумніваюсь, що ЄС досягне тут спільної позиції.

Виробити спільний загальноєвропейський підхід щодо росіян прагне Німеччина. Іспанія теж готова приймати ухилянтів. Тим часом Бельгія - проти. Бельгійський премʼєр заявив, що його країна майже не видає віз росіянам з безпекових питань. І що в цій ситуації варто врахувати й почуття українських біженців. Жорсткіші формулювання знайшли лідери країн Балтії.

Ґабріелюс Ландсберґіс, Міністр закордонних справ Литви:

Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна.

Едгарс Рінкевичс, Міністр закордонних справ Латвії:

Багатьом росіянам, які зараз тікають з росії через мобілізацію, було нормально, що вбивають українців. Вони тоді не протестували, вважати їх свідомими відмовниками не правильно. Існують значні ризики для безпеки, якщо їх прийняти, і є багато країн за межами ЄС.

Категорична й естонська влада. Там днями зловили росіянина, який перетнув кордон річкою на дошці. Ухилянта одразу відправили назад на росію. Подати запит на біженство йому не дозволили. Наразі росіяни можуть, як і будь-які інші громадяни, робити такі запити, якщо дістануться до ЄС.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Люди, яких це стосується, мають подати запит на отримання статусу біженця. Тобто просто зʼявитися на кордоні не достатньо, потрібно пройти формальну процедуру та мати можливість надати необхідну інформацію, аби органи влади могли взятися за оцінку такої заявки.

Мова про статус тимчасового захисту, який ЄС надав українцям, не йде. В Єврокомісії підкреслили - у цій війні страждає в першу чергу Україна. Та й потоків росіян до Євросоюзу зараз великих немає. Єдиним шляхом через росію до ЄС залишилась Фінляндія, де уже зараз прикордонники вимагають терміново будувати паркан.

Кріста Мікконен, міністр внутрішніх справ:

Ніхто не каже, що весь кордон протяжністю 1300 кілометрів буде огороджений. Але є області, де ризик вищий - це території, де по обидва боки кордону є населені пункти, через які проходять дороги.

Доступний ЄС, щоправда, і для тих, хто уже виїхав до сусідніх країн. Бо в той час, як з росії до Євросоюзу немає прямих рейсів, то з Грузії, Казахстану тощо - вилетіти можна. Якщо є віза та гроші. Бо як допомагати й чи допомагати російським ухилянтам узагалі - в ЄС поки не визначились.